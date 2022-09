Tusk 2: Kevin Smith sta sviluppando il sequel

Tusk è uno dei film più grotteschi che siano stati distribuiti negli ultimi dieci anni, ed è una delle produzioni più particolari di Kevin Smith. A quanto pare sembra che ci sarà un Tusk 2, secondo quanto rivelato dal protagonista del lungometraggio Justin Long.

Queste sono le sue parole:

Sarete contenti di sapere che Kevin Smith sta per annunciare, o meglio, credo stiano parlando di un Tusk 2. Stanno per sviluppare Tusk 2, credo. Ci ha mandato dei messaggi, a me, ad Haley [Joel Osment] ed a Genesis [Rodriguez], e ci ha detto che intende realizzare un nuovo film su Tusk. All’inizio ho pensato che scherzasse, poi ho capito che intendeva sul serio. Ed un’altra persona mi ha confermato che gli era stata riferita la stessa cosa.