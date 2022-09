The Crown: nella stagione sei vedremo il principe William insieme a Kate Middleton

Se vi stavate chiedendo fino a che arco temporale si spingerà la popolare serie Netflix sulla famiglia reale inglese The Crown, sappiate che la stagione 6 tratterà anche del rapporto tra il principe William e Kate Middleton: sono infatti stati scelti gli attori che andranno a interpretare i due reali.

Si tratta di tre esordienti: già, tre perché William avrà due volti, uno da adolescente (Rufus Kampa) e l’altro da maggiorenne (Ed McVey). Kate, invece, avrà il volto di Meg Bellamy.

Anche se si tratta di esordienti per un set cinetelevisivo, i due interpreti maschili hanno già una certa esperienza a teatro.

Non sappiamo altro in merito alla stagione sei, ma restiamo in attesa del debutto della quinta, che avverrà a novembre, con il debutto di Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta, ora al suo terzo casting principale dopo Claire Foy e Olivia Colman. Nel cast, come volti nuovi, avremo anche Khalid Abdalla che interpreterà Dodi Fayed, mentre dopo che nella quarta stagione Lady D è stata interpretata da Emma Corrin, nella quinta sarà Elizabeth Debicki a vestirne i panni.Ricordiamo che The Crown segue il percorso di Elisabetta II e dei reali, a partire dal suo insediamento come regina d’Inghilterra. Tra i personaggi storici che sono comparsi nel telefilm possiamo menzionare Winston Churchill (John Lithgow), Re Giorgio VI (Jared Harris), Margaret Thatcher (Gillian Anderson), John F. Kennedy (Michael C. Hall).

