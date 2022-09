Smart walking: quando lavorare e camminare vanno di pari passo

Negli ultimi difficili anni si è diffuso lo smart working, che ha cambiato in gran parte il nostro modo di vivere. Un modo di lavorare riconosciuto utile per il benessere delle persone. D’altra parte, grazie a questo metodo, sono nate ulteriori modalità interessanti. Si va dal south working, il ritorno di gran parte degli italiani nelle loro città di origine, per poi passare al movimento dei nativi digitali. Questi sono freelance che si mantengono da vivere lavorando da remoto.

Un nome da annoverare fra i coraggiosi è quello di Davide Fiz con il suo “smart walking”. Fiz è un commerciale freelance che cammina per l’Italia toccando 20 regioni italiane. Il suo compito è suddividere lavoro, scrittura e trekking. In pratica, racconta sui social il territorio italiano facendo turismo slow.

Dietro c’è un’organizzazione precisa: la mattina ha i suoi momenti di camminata di 4/5 ore, mentre il pomeriggio lavora. Il progetto è stato inaugurato a marzo 2022 con il Cammino Materano. Poi Fiz si è spostato in tutte le altre regioni italiane. Ora settembre e ottobre saranno infine dedicati a Sicilia e Calabria. “Smart walking” nasce dopo la fine di una relazione e all’inizio di un cammino per Santiago de Compostela.

Fiz aveva già intrapreso quel cammino, ma una volta tornato a casa ha deciso di non poter rinunciare alla lentezza che solo il cammino concede. Così non si è più fermato, facendolo diventare un vero e proprio stile di vita. Insomma, non resta che unirsi a Fiz per visitare i luoghi italiani più interessanti. Una nuova modalità di turismo lento e interiore.