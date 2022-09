Ozzy Osbourne e la moglie Sharon protagonisti di una docuserie reality

Ozzy Osbourne assieme alla moglie Sharon sono pronti a tornare in una docuserie reality che racconta il loro ritorno il Gran Bretagna. Il titolo del progetto sarà Home to Roost. Il progetto sarà trasmesso in Inghilterra su BBC One e iPlayer.

Home to Roost è stato così descritto:

La serie seguirà gli Osbourne impegnati a vivere uno dei loro anni più importanti, con i 70 anni di Sharon, il bambino di Sally pronto a nascere, ed ancora seguendo il tour di Ozzy, e chiaramente anche il grande ritorno in patria.

La docuserie è stata annunciata esattamente 20 anni dopo lo show The Osbournes, il reality che ha visto protagonisti i membri della famiglia di Ozzy Osbourne, che è stato trasmesso su MTV e che si concentrava proprio su ciò che accadeva all’interno del contesto di casa. La serie è stata trasmessa dal 2002 al 2005.

La famiglia Osbourne ha deciso di ritornare a vivere in Gran Bretagna, e lo stesso Ozzy ha dichiarato che l’impennata dei crimini commessi con l’utilizzo delle armi negli Stati Uniti ha incentivato la sua voglia di tornare a casa.

