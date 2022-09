Microsoft: scovati i nuovi accessori per il prossimo Surface Studio 3?

Da dei rendering trapelati in rete, sembrerebbe siano in arrivo dei nuovissimi accessori per i pc All-In-One di Microsoft, ovvero Surface Keyboard e Surface Pen.

È passato molto tempo da quando Microsoft ha aggiornato i suoi accessori per tastiera, mouse e penna per Surface desktop. Originariamente creati per essere spediti insieme a Surface Studio, la tastiera e il mouse Surface presentano un design contemporaneo nella classica colorazione “platino”, ma non sono stati aggiornati da quando sono stati annunciati per la prima volta dal 2016.

Ciò potrebbe cambiare quest’anno, poiché i rendering emersi hanno rivelato versioni aggiornate di questi accessori che probabilmente verranno lanciati questo autunno insieme al prossimo Surface Studio 3. I rendering sono stati trovati nascosti in un recente aggiornamento dell’app Surface per Windows.

La prima è la tastiera Surface, che sembra ricevere le modifiche al design più importanti. Presenta una nuova iconografia che corrisponde alle icone fluide di Windows 11 lungo la riga delle funzioni, il nuovo logo del pulsante Start di Windows 11 e una tonalità di colore più chiara sui tasti. Ha anche una nuova chiave emoji dedicata e una chiave widget.

Poi abbiamo il Surface Mouse, che sembra essere identico al vecchio in tutto tranne che nel colore. Infine, si parla di una Surface Pen classica aggiornata, che riporta la clip della penna della vecchia scuola che si trovava sul design originale della Surface Pen.