Joker: Folie à Deux – Brendan Gleeson entra nel cast

Continua la fase di produzione di Joker: Folie à Deux, il capitolo sequel del lungometraggio DC Films che ha avuto come protagonista Joaquin Phoenix. Da poco è stato rivelato che nel cast del lungometraggio ci sarà anche Brendan Gleeson.

Non è stato rivelato il ruolo che Gleeson occuperà in Joker: Folie à Deux. L’attore ha già partecipato a progetti come 28 giorni dopo, A.I. – Intelligenza artificiale, Braveheart – Cuore impavido Gangs of New York, Michael Collins, Mission: Impossible 2, Troy, ed ha lavorato nella serie cinematografica di Harry Potter.

Oltre al ritorno di Zazie Beetz e Joaquin Phoenix, Joker: Folie à Deux vedrà anche la presenza di Lady Gaga, che dovrebbe vestire i panni di Harley Quinn, o di un character molto simile.

Il titolo del nuovo lungometraggio si riferisce alla sindrome che può riguardare due o più persone che iniziano a condividere una psicosi. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Todd Phillips e da Scott Silver. Chiaramente per il nuovo film non mancherà Joaquin Phoenix, che tornerà a vestire i panni del pagliaccio del crimine già visto nel primo lungometraggio.

Joker ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia, oltre a due Golden Globe e due Premi Oscar, ed è stato il secondo cinecomics ad essere stato candidato come miglior film agli Academy Awards nel 2020. Inoltre Joaquin Phoenix ha conquistato, grazie alla sua performance, anche un Oscar come migliore attore protagonista.