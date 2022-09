Irish Wish: Lindsay Lohan protagonista del film Netflix

Dopo aver stretto un accordo con la piattaforma streaming Netflix è stato annunciato il secondo film in cui Lindsay Lohan sarà coinvolta: stiamo parlando di Irish Wish, un lungometraggio descritto come una commedia romantica.

In Irish Wish l’attrice Lindsay Lohan sarà diretta da Janeen Damian, un sodalizion nato già con Falling for Christmas, l’altro lungometraggio della Lohan che arriverà su Netflix a novembre.

Al centro della storia di Irish Wish ci sarà il personaggio di Maddie, che si ritrova a vivere l’esperienza di vedere l’amore della sua vita arrivare fino al matrimonio con la sua migliore amica. Maddie deciderà di fare comunque da damigella, ma il giorno prima delle nozze desidererà fortemente di concretizzare il suo sogno d’amore. Sarà così che si risveglierà nei panni della sposa, ma arriverà a comprendere che i suoi desideri sono altri.

La realizzazione del film è stata affidata a Kirsten Hansen, Ron Oliver, Janeen Damian e Michael Damian, che hanno scritto la sceneggiatura. Mentre i produttori sono Brad Krevoy, Michael Damian di Riviera Films, Amanda Phillips, Kirsten Hansen, Jimmy Townsend e Vince Balzano.

Ricordiamo che Lindsay Lohan è apparsa anche in film come Mean Girls, L’amore non va in vacanza e Machete.

