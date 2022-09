Hogwarts Legacy: l’analisi del trailer della Gamescom 2022

Come promesso da Avalanche Software, Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom con un nuovo e spettacolare trailer che ci ha dato modo di scoprire il lato più oscuro dell’ambizioso GDR ambientato nel Wizarding World. Il filmato, tutto dedicato all’impiego delle Arti Oscure, ci porta ad esplorare le profondità del castello di Hogwarts in compagnia di un nuovo personaggio, tra misteri, caverne spettrali e maledizioni senza perdono.

Avventuriamoci dunque alla scoperta di Sebastian Sallow e dei suoi oscuri segreti, analizzando il trailer di Hogwarts Legacy dalla Gamescom 2022.

Luce ed Oscurità

Come di certo saprete, Hogwarts Legacy promette di far vivere ai fan dell’immaginario potteriano un’esperienza ruolistica di ampio respiro che permetterà a qualunque giovane aspirante mago di vivere a pieno la vita all’interno delle mura del castello di Hogwarts. Nei panni di uno studente del quinto anno, ammesso tardivamente nella scuola per circostanze ancora non note, avremo modo di seguire le lezioni e dilettarci in altrettanti passatempi magici, avendo però sempre cura di scegliere che tipo di mago o di strega vorremmo essere, grazie alle nostre scelte e ai legami che andremo ad instaurare all’interno della scuola.

Le amicizie che avremo modo di coltivare tra i corridoi del castello si riveleranno infatti fondamentali per la crescita del nostro personaggio poiché, come sottolineato più volte in passato da Avalanche, non solo ci permetteranno di apprendere nuove abilità, ma una volta raggiunto un certo grado di amicizia, i giovani maghi e streghe che conosceremo potranno persino accompagnarci nelle avventure oltre i confini di Hogwarts. Una possibilità che di fatto risulta ancora più interessante se pensiamo che questi legami potrebbero avere un peso rilevante nell’economia dell’esperienza e ai fini dell’evoluzione del nostro percorso.

Il nuovo trailer della Gamescom ci ha permesso di approfondire ulteriormente proprio questo specifico aspetto e di scoprire nel dettaglio quali potrebbero essere le possibili ripercussioni derivate dalle nostre frequentazioni all’interno della scuola. Le sequenze del trailer mostrate fanno parte di una delle quest secondarie del gioco, che avremo modo di affrontare solo ed esclusivamente se decideremo di fare amicizia con Sebstian Sallow, uno studente della casa Serpeverde dal passato oscuro. Immersi nelle profondità del castello di Hogwarts, ci ritroveremo ben presto ad incamminarci alla scoperta dei misteri della famiglia Sallow, tra inquietanti sfide e complicate scelte morali.

Una tra tutte riguarda proprio la possibilità di abbracciare la via delle Arti Oscure. Per accedere al luogo designato, infatti, è necessario far uso di una delle Maledizioni senza Perdono: la Maledizione Cruciatus (l’unica in grado di sbloccare il portale magico che impedisce l’accesso ai sotterranei). Ed è qui che dovremo scegliere se apprenderla da Sebastian o in alternativa offrici come cavie, lasciando al giovane Serpeverde la possibilità di scagliarla contro di noi. Inutile dire che tale decisione avrà un impatto notevole sull’allineamento del nostro personaggio, che dovrà compiere una scelta decisiva per il suo percorso, e molto probabilmente anche sul piano puramente narrativo.

Un dettaglio che denota la presenza un impianto ruolistico ben più solido e strutturato rispetto a quanto potessimo immaginare, ma anche di una serie di quest, articolate e d’impatto, che potrebbero modificare il corso degli eventi. Tra l’altro, è interessante notare come la storia della famiglia di Sebastian Sallow sia in qualche modo legata alla figura storica di Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, nonché potentissimo Mago Oscuro. Il trailer trabocca di simboli e di riferimenti legati alla sua figura a partire dalla statua che lo ritrae, fino ad arrivare ai teschi e ai serpenti incastonati sugli altri due portali, tutti elementi che ci fanno supporre che potrebbero esserci tante altre missioni simili incentrate sugli altri co-fondatori di Hogwarts o su altre figure storiche presenti nell’universo narrativo ideato da J.K. Rowling. Un’ipotesi che potrebbe rivelarsi come un modo efficace ed senz’altro interessante per riproporre alcuni elementi della tradizione di Hogwarts, in forma rinnovata.

Una nuova Hogwarts

Se è vero, però, che il trailer di Hogwarts Legacy ha messo in luce il potenziale oscuro dei nuovi legami che andremo ad instaurare tra una lezione e l’altra, è altrettanto interessante notare come il filmato si soffermi anche sulle possibilità che la Hogwarts di Avalanche offre in termini di esplorazione. Il team si è già soffermato in passato su questo specifico aspetto, rivelando che il gioco si estende ben oltre le mura di Hogwarts: nel corso dell’avventura, potremo infatti esplorare il villaggio di Hogsmeade e la campagna circostante, arrivando persino ad esplorare nuove ed inedite sezioni di molti luoghi già noti ai fan.

Nel trailer, ad esempio, vediamo alcuni scorci della Foresta Proibita, che riprende molti degli elementi estetici della sua controparte cinematografica, avvolta da un’oscura nebbia e popolata da creature a dir poco orripilanti e spaventose. Restare a lungo immersi nella cupa vegetazione della foresta, potrebbe rivelarsi fatale, data la fitta presenza ragni, possenti Troll e Acromantule.

Fortunatamente, però, le creature con cui avremo a che fare nel corso dell’avventura non saranno tutte così ostili. Il team ha già confermato che in Hogwarts Legacy potremo prenderci cura delle creature magiche, alcune delle quali potranno essere cavalcate, come i Thestral e gli Ippogrifi, ed allevate in opportune zone dedicate all’interno della Stanza delle Necessità.

Una possibilità che speriamo possa essere approfondito ulteriormente nei prossimi appuntamenti comunicativi dedicati al gioco in maniera più estesa. Sebbene, infatti, manchino soltanto pochi mesi al lancio di Hogwarts Legacy, ci sono ancora tanti aspetti dell’esperienza che ancora non sono stati svelati, a partire dall’eventuale presenza del Quidditch fino ad arrivare alle diverse tipologie di attività secondarie che potremo svolgere, ai contenuti delle diverse lezioni e a tanto altro ancora. Nell’attesa di saperne di più, vi consigliamo di metter mano alla becchetta, avendo cura di tenere a mente le parole che Felpato disse ad Harry nell’Ordine della Fenice: “Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi. Ciò che conta è da che parte scegliamo di agire.”

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.