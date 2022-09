Crudelia 2: Taylor Swift sarà la villain del film (rumor)

Taylor Swift sarà l'antagonista di Emma Stone in Crudelia 2, secondo quanto rivelato dal sito The Disinsider.

Il sito The Disinsider ha rivelato una notizia che, nel caso venisse ufficializzata, creerebbe un bel po’ di hype sulla produzione di Crudelia 2. Il lungometraggio sequel con Emma Stone protagonista avrà Taylor Swift nel cast, nel ruolo di personaggio antagonista. E ciò starebbe a testimonianza dell’intenzione di produrre un film musical.

The Disinsider ha rivelato questa notizia, facendo anche notare un cameo di Taylor Swift nel primo film, un elemento che darebbe un segnale di continuità in vista del lungometraggio sequel. In tutto ciò c’è da ricorda che Emma Stone ha già partecipato ad un musical, ovvero La La Land, che ha avuto come altro protagonista Ryan Gosling.

Il primo film su Crudelia è uscito a cinema nel 2021. Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, il film segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.