Cani: test per capire se soffrono di demenza

I cani sono i più fedeli amici dell’uomo, tanto che gli assomigliano anche nelle malattie. Una fra queste è l’Alzheimer. I ricercatori hanno scoperto che il rischio di disfunzione cognitiva canina, chiamata “demenza da cagnolino”, è maggiore nei cani che non fanno abbastanza esercizio fisico. In un articolo scientifico viene riportato:

Le probabilità di una diagnosi di disfunzione cognitiva erano 6,47 volte superiori nei cani segnalati come non attivi rispetto a quelli segnalati come molto attivi, hanno scoperto i ricercatori dell’Università di Washington. Ma hanno anche affermato che la malattia stessa potrebbe portare alla mancanza di esercizio, sottolineando che i risultati dello studio, che si basano sulle osservazioni dei proprietari, suggeriscono una correlazione, non una causalità.

L’aumento di rischio di Alzheimer avviene anche nei cani con disturbi neurologici o problemi di udito o vista. Ci possono però essere altre cose che potrebbero ridurre l’insorgenza della disfunzione cognitiva canina. Lo studio spiega:

La “demenza da cagnolino” resta comunque difficile da individuare. A volte alcuni sintomi da disfunzione cognitiva potrebbero essere relativi a ictus, infiammazione cerebrale, diabete o altre patologie. Il trucco fondamentale per prevenire è il movimento fisico: sport, passeggiate o corse nei prati.

Guarda il tuo cane che ti guarda negli occhi e guarda per quanto tempo trattengono il tuo sguardo, soprattutto se hai un bocconcino sulla faccia perché quando i cani hanno la demenza, non possono concentrarsi su cose su cui normalmente si concentrerebbero. Si scopre in definitiva che probabilmente il miglior amico dell’uomo è invecchiato insieme a lui per centinaia e centinaia di anni. Questa è una strada a doppio senso: tutto ciò che faremo per migliorare la salute e la durata della vita dei nostri cani è in grado di migliorare la nostra, e tutto ciò che stiamo facendo per gli esseri umani è molto probabile che migliori i nostri cani.