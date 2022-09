Artemis I: nuovo tentativo di lancio previsto il 3 settembre

In seguito al rinvio del lancio di Artemis I lo scorso 29 agosto a causa di problemi riscontrati ai motori, resta per ora confermata la finestra di lancio prevista per sabato 3 settembre alle ore 20:17 (ora italiana) e della durata di due ore.

Dopo il rinvio del lancio il team responsabile della si è riunito per sviluppare un piano di risoluzione dei problemi riscontrati nel primo tentativo di lancio e discutere i dati raccolti.

La NASA ricorda infatti che “i team non sono stati in grado di raffreddare i quattro motori RS-25 a circa meno 420 gradi F, con il motore 3 che mostrava temperature più elevate rispetto agli altri motori. I team hanno anche riscontrato una perdita di idrogeno su un componente della disconnessione rapida ombelicale dell’albero di servizio di coda, chiamata latta di spurgo, e hanno gestito la perdita regolando manualmente le portate del propellente”.

C’è una alta probabilità che la missione Artemis I verso la Luna parta sabato prossimo 3 settembre Mario Musmeci, fisico, coordinatore dell’Unità di Ingegneria per le attività Asi-Nasa dell’Agenzia Spaziale Italiana

La seconda finestra di lancio, inizialmente prevista per il 2 settembre, è stata rimandata al 3 settembre per valutare attentamente i dati raccolti durante il primo tentativo di lancio. Resta comunque aperta la terza finestra di lancio prevista per il 5 settembre. Per questo sabato inoltre è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.