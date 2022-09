Un Mondo Sotto Social: trailer e poster del nuovo film de I Soldi Spicci

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano dirigono e interpretano Un Mondo Sotto Social, il nuovo film che firmano col nome del duo I Soldi Spicci: la pellicola, uscirà nelle sale il prossimo 15 settembre, con Medusa Film. Ecco il trailer e la locandina.

Nel cast anche Ernesto Maria Ponte, Angelo Tosto, Rosario Petix, Emanuela Mulè, Miriam Taze, Marco Stabile, Matteo Contino, Alessandro Pennacchio, Giulia Todaro, Francesca Bella, Alessandra Ricotta, Ivan Fiore, Giovanni Cangialosi, Gino Carista, Caterina Salemi, Piero Madaro e con la partecipazione di Giulia Elettra Gorietti.



Roccapinola è un tipico paesino siciliano sul mare, bello da tanti punti di vista, ma sicuramente non è il posto ‘dove succedono le cose’, e soprattutto non è il posto dove si può diventare famosi con il linguaggio del nuovo millennio, quello dei social. Il luogo sacro per i sognatori del web è Milano. Ed è lì che sogna di trasferirsi Claudio Casisa, ma non potendolo fare per mille motivi e scuse, il nostro protagonista ha cercato di ricreare una piccola Milano in Sicilia dando vita alla CASISOCIAL, un’agenzia di web marketing che ha scopo di creare la nuova star influencer prendendo spunto dal mito Nadia Zingales, bellissima, e punto di riferimento per tutte le influencer italiane. Nello stesso paesino vive Anna, insieme al padre che l’ha cresciuta da solo dopo la morte della madre. Un po’ per passione e un po’ per imprinting paterno Anna fa la meccanica nell’officina del padre Antonio. Claudio e Anna si incontrano proprio nell’officina dove Claudio si reca con la sua squadra di influencerine per fare dei post pubblicitari. I due non si stanno proprio simpatici, ma arriva un’opportunità inaspettata per Anna proprio in quel mondo social che lei rifugge. Anna, all’inizio restìa, accetta per dimostrare a suo padre di esserne capace, ma anche perché i soldi guadagnati le permetterebbero di realizzare un sogno legato alla mamma. Claudio inizia un vero e proprio corso di addestramento ad Anna per renderla più social e femminile, ma Anna esausta e senza un risultato incoraggiante, una sera, decide di fare un video in cui si mostra così com’è, vera e sincera: senza filtri. Il post arriva immediatamente ad avere un successo senza precedenti rendendo Anna una star e Claudio un manager di successo. Da questo momento i due protagonisti saranno coinvolti in diverse peripezie che li faranno avvicinare in un primo momento e separare poi a causa di personaggi viscidi e approfittatori, e un finale denso di colpi di scena.

