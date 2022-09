Scream 6: concluse le riprese del nuovo capitolo della saga horror

Si sono concluse le riprese di Scream 6, il nuovo capitolo della saga horror che, per la prima volta, non avrà Neve Campbell.

01—Set—2022 / 10:44 AM

Attraverso un’immagine diffusa dalla divisione produttiva AQTIS 514 IATSE è stato reso noto che le riprese di Scream 6 si sono concluse. La foto che è stata condivisa su Instagram mostra tutta la troupe ed il cast che hanno lavorato al nuovo capitolo della saga horror.

Ecco l’immagine condivisa.

In questo nuovo capitolo della saga di Scream mancherà la protagonista Neve Campbell, che ha rifiutato la partecipazione perché ha dichiarato di non aver ricevuto un’offerta salariale all’altezza del suo ruolo nella saga. Mentre ci sarà Courteney Cox che ritornerà come Gale Weathers.

Il cast del lungometraggio vede presenti diversi nomi nuovi, come Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra. Presenti anche Hayden Panettiere, Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Da poco è stato rivelato che il lungometraggio sarà ambientato a New York.

James Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak faranno da produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

