Psicologia: lista atenei ad accesso libero per l’anno 2022-2023

Ecco la lista delle facoltà ad accesso libero o con test di selezione all’ingresso di tecniche e scienze psicologiche. Un modo per avere maggiori informazioni.

Se hai deciso di frequentare un corso di laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche, allora informati bene. Bisogna essere a conoscenza di più informazioni possibili per fare la scelta migliore. Una scelta calibrata alle proprie possibilità e capacità. Ognuno ha le proprie esigenze. I corsi a numero chiuso con test sono tanti e organizzati a livello locale dalle varie università.

Se hai deciso di non affrontare la scelta a numero chiuso, ecco quindi una lista di tutti i corsi di Scienze e Tecniche Psicologiche. Quelli che hanno solo un test di orientamento. Se il test non viene superato si prevedono recuperi tramite OFA o nessun recupero. Ecco la lista delle università sui corsi di Scienze e Tecniche Psicologiche a numero aperto per l’anno 2022-2023.

UKE – Università Kore di Enna

Scienze e Tecniche Psicologiche, Enna

Università degli Studi di Foggia

Scienze e Tecniche Psicologiche, Foggia

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, Napoli

Università degli Studi di Perugia

Filosofia e Scienze e Tecniche psicologiche, Perugia

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

Scienze e Tecniche Psicologiche, Reggio Calabria

Università degli Studi Europea di Roma

Scienze e Tecniche Psicologiche, Roma

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Psicologia Generale, dello Sviluppo, del Genere e del Comportamento Sociale, Roma

Libera Università degli Studi “Maria SS. Assunta” – Lumsa

Scienze e Tecniche Psicologiche, Roma

Università Telematica “E-campus”

Scienze e Tecniche Psicologiche, Novedrate

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Telematica

Scienze e Tecniche Psicologiche, Roma

Università Telematica Internazionale Uninettuno

Discipline psicosociali, Roma

Università Telematica degli Studi Iul

Scienze Psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese, Firenze

Unicusano Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

Scienze e Tecniche Psicologiche, Roma

Università Telematica “Universitas Mercatorum”

Scienze e Tecniche Psicologiche, Roma