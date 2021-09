The Boys: in sviluppo uno spin-off sui supereroi universitari

The Boys è un franchise in continua espansione, passato dai fumetti alla serie TV, e che avrà ora anche uno spin-off sempre per il piccolo schermo, dedicato ai supereroi universitari. Questa è l’idea che è stata coltivata e messa in sviluppo dagli Amazon Studios.

Il progetto dedicato alla serie TV spin-off di The Boys sarà ambientato nell’unico college dedicato ai supereroi, creato dalla Vought International. Secondo quanto riferito da Amazon si tratterà di:

Un’irriverente serie vietata ai minori, che esplora le vite di ormonali e competitivi supereroi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, cercando di ottenere i contratti migliori nelle città migliori.

Si tratterà quindi di “in parte una sorta di college show, ed in parte di una specie di Hunger Games con tutto il cuore, la satira e l’indecenza di The Boys”.

Il cast dello spin-off di The Boys vedrà come protagonisti Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty e Maddie Phillips.

Ricordiamo che si sono da poco concluse le riprese della terza stagione di The Boys, che ha esordito sulla piattaforma streaming di Amazon ne 2019.