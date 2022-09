Nautica: al via nuovi corsi di studio per professionisti del futuro

Presentati tre nuovi corsi pensati per i giovani nel mondo della nautica. L’ITS della Fondazione I.S.Y.L. propone una formazione completa per il mondo del lavoro.

La nautica è uno dei settori trainanti dell’economia toscana a livello occupazionale e per numero di imprese. La Fondazione I.S.Y.L. (Italian Super Yacht Life) è l’unico istituto tecnico superiore in Italia dedicato a nautica da diporto e Superyacht. Essa propone un’offerta completa e davvero professionalizzante attraverso corsi per educare futuri professionisti del settore nautico. Ha sede a Viareggio e promuove la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Inoltre, si occupa di produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto e infrastrutture, ma anche di mobilità di merci e persone.

La proposta della Fondazione ha l’obiettivo di offrire una scuola d’eccellenza a livello internazionale. Durante gli anni ha formato comandanti di Yacht, esperti in operazioni di refit, in logistica, nelle infrastrutture e in molte altre professioni del settore. Un’offerta professionale che porta l’80% degli studenti a trovare impiego entro un anno dal diploma. Quest’anno si sono aggiunti nuovi corsi in partenza il prossimo 30 settembre per i diplomati dai 18 ai 30 anni ancora da compiere.

Una delle novità è il corso biennale in Y&B – Yachting Builder con oltre 800 ore di stage sulle 2.000 totali. Tale corso è mirato ai prossimi tecnici superiori per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e relative infrastrutture. Si tratta di tecnici altamente qualificati in grado di ispezionare yacht e i relativi impianti. (Domanda di iscrizione da presentare alla Fondazione entro il 24 ottobre 2022).

L’altro nuovo corso è il MYM – Marina Yachting Manager. Nello specifico è una figura professionale chiamata a occuparsi della gestione e della logistica delle Marine. I punti focali sono gestione e accoglienza. Si tratta di 800 ore di stage sulle 2mila totali. (Domanda di iscrizione da presentare alla Fondazione entro il 18 ottobre 2022).

La Fondazione fa un’attenta selezione dei docenti in modo da consentire agli studenti di entrare in contatto con insegnanti veramente professionali e con alte competenze. Inoltre, potranno vivere esperienze altamente formative direttamente nel mondo dello yachting. La sede dei corsi è prevalentemente Viareggio a Villa Borbone. Ha aule attrezzate e tecnologiche con servizio mensa.

La Fondazione si avvale della collaborazione di ben sette cantieri navali di Navigo, società per l’innovazione e sviluppo del settore della nautica. L’eccellenza della Fondazione è il suo percorso di formazione svolto al fianco delle imprese di distretto e a cantieri e società che investono sui giovani. La World Yachting School GIOYA e l’Università GY Academy di Malta collaborano con la Fondazione per scambi culturali e percorsi di approfondimento.