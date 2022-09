Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean Part 2, da oggi su Netflix, ecco una featurette recap

Per gli appassionati della saga generazionale ideata da Hirohiko Araki Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean non ha certo bisogno di presentazioni: ma per chi invece non la conosce ancora, potrebbe sorgere un po’ di confusione nell’approcciarsi alla serie, di cui arriva oggi su Netflix la seconda tranche di episodi.

Ecco dunque che la piattaforma streaming pubblica una featurette apposita per far raccapezzare tutti subito sui rudimenti della saga: in appena cinque minuti, tutto (o quasi) lo scibile base per arrivare preparati. Certo, vedere le serie precedenti, prima di approcciarsi alla nuova, rimane consigliabile!

Questa la sinossi di Stone Ocean:

Florida, Stati Uniti, 2011. Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare davanti a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

Vi ricordiamo che alla saga abbiamo dedicato anche un approfondito speciale, con gli stessi intenti del video proposto da Netflix: