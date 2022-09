Hogwarts Legacy: tante nuove sorprese nel video del Back to Hogwarts

In occasione del Back to Hogwarts, Avalanche ha pubblicato un nuovo video di Hogwarts Legacy che svela alcune novità e tante nuove sorprese per i fan.

In occasione del Back to Hogwarts, Avalanche ha pubblicato un nuovo video di Hogwarts Legacy che ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sull’ambizioso GDR ambientato nel Wizarding World, svelando inoltre anche tutta una serie di nuove sorprese per i fan del potterverse.

Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo più approfondito agli interni delle Sale Comuni delle Case di Hogwarts: a partire da quella di Grifondoro fino ad arrivare a quelle delle case Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Durante il video, viene svelato anche che una delle missioni secondarie sarà ambientata nelle Rovine del castello di Hogwarts, le stesse che i visitatori del Wizarding World of Harry Potter nell’Islands of Adventure dell’Universal Orlando Resort possono vedere nell’attrazione Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure del parco.

Ma non tutto: Avalanche ha rivelato infine che i giocatori potranno collegare i propri account dell’Harry Potter Fan Club e di Warner Bros. Games per importare la propria casa e bacchetta in Hogwarts Legacy. Collegando gli account, si otterranno alcune ricompense nel gioco come la maschera del teschio col becco e le esclusive “toghe per fan-atici delle case”, un set speciale di toghe che permetterà ai giocatori di rappresentate la propria casa di Hogwarts.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Al momento, non è stata ancora annunciata una data per la versione Nintendo Switch.