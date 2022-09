Elon Musk porterà Starlink in Italia? L’UNCEM invita l’imprenditore in Italia con una lettera

L'UNCEM ha compilato una vera e propria lettera per il noto imprenditore Elon Musk, che potrebbe portare in futuro Starlink anche in Italia.

I problemi legati alla connessione a internet nel nostro paese non sono di certo un mistero, e anzi, sono molti i cittadini che di giorno in giorno lamentano la lentezza della propria connessione o l’assenza di quest’ultima, con l’Italia che – pur facendo il possibile al fine di adeguare il territorio nel corso del tempo – ha ancora molto a cui lavorare.

Ecco quindi che il presidente di UNCEM ha deciso di invitare direttamente una figura di spicco in tutto il mondo, che gestisce i satelliti in grado di fornire connessione a tutti. Parliamo ovviamente nello specifico del capo di Tesla, Elon Musk, il quale ha di conseguenza ricevuto una vera e propria lettera da parte del dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani per quel che concerne il mondo di internet.

Con un vero e proprio invito a venire nel nostro paese per lavorare alla situazione quindi, l’UNCEM prova a chiedere a Musk di recarsi nel nostro paese, seppur ovviamente non ci siano ancora riscontri in tal senso.

Considerando quanto l’imprenditore è attivo, sia su Twitter che in rete, non è da escludere che una risposta si faccia vedere nel giro di qualche tempo in seguito a questa specifica richiesta d’aiuto, e che di conseguenza l’Italia abbia modo nel giro di qualche tempo di poter fruire della sua tecnologia.