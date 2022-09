Brian e Charles: due clip dal film diretto da Jim Archer ora al cinema

Commedia dall’inconfondibile humor britannico tratta da un cortometraggio e uno spettacolo teatrale omonimo, Brian e Charles è ora nelle sale italiane grazie a Lucky Red e Universal Pictures: vi presentiamo oggi due clip dalla pellicola con David Earl e Chris Hayward.

Chi non vorrebbe un migliore amico costruito su misura, che risponde perfettamente alle proprie esigenze? È quello che deve aver pensato Brian, protagonista di Brian e Charles, interpretato da David Earl, comico inglese che in molti hanno apprezzato nella serie After life, mentre nel costume del robot Charles c’è Chris Hayward, con il supporto del produttore Rupert Majendie, a cui si deve la distorsione vocale.

Sinossi:

Dopo un inverno particolarmente rigido Brian entra in una profonda depressione; completamente isolato e senza nessuno con cui parlare, Brian fa quello che qualsiasi persona sana di mente farebbe di fronte a una situazione così malinconica. Costruisce un robot.

