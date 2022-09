American Airlines: acquistati 20 aerei supersonici Overture

L’American Airlines ha acquistato 20 aerei supersonici Overture di Boom Supersonic. La sua intenzione futura è di acquistarne altri. Pare che il mercato dei voli supersonici susciti interesse fra le linee aeree americane. Persino United sembra abbia fatto un ordine con Boom Supersonic.

L’American Airlines ha fatto un’operazione seria, perché ha effettuato un versamento deposito non rimborsabile per i primi 20 aerei. Boom Supersonic deve soddisfare i requisiti operativi, di sicurezza standard e di prestazione del settore di American. Deve farlo prima della consegna degli Overture. Questi ultimi possono trasportare i passeggeri a una velocità doppia rispetto agli aeromobili commerciali più veloci odierni.

La Boom ha progettato gli Overture per il trasporto di 65-80 passeggeri a una velocità di 1,7 sull’acqua. Il doppio, appunto, rispetto a quella degli attuali aeromobili commerciali più veloci. Gli Overture hanno un’autonomia di 4.250 miglia nautiche. Inoltre, hanno un’ottimizzazione per sicurezza, velocità e sostenibilità. Possono volare su oltre 600 rotte mondiali con meno della metà del tempo. In pratica, si potrà volare da Miami a Londra in meno di 5 ore. La Boom ha annunciato che il progetto di produzione finale di Overture prenderà il via nel 2025 per il trasporto dei primi passeggeri nel 2029.