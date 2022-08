The Last of Us Parte 1: Naughty Dog spiega perché il gioco è un remake e non una remastered in un video

Il Game Director spiega perché The Last of Us Parte 1 dev'essere considerato un remake e non una remastered in un video.

The Last of Us Parte 1 è un remake e non una remastered: Naughty Dog approfondisce la questione in un nuovo video che illustra tutte le principali novità del rifacimento del celebre capolavoro del 2013 in uscita il 2 settembre su PS5.

Una remastered è semplicemente un lavoro tecnico, mentre questo remake è stato ricostruito da 0″, ha detto il game director Matthew Gallant. “A prescindere da ciò che avremmo creato, sarebbe stato confrontato non con l’opera originale, bensì con i ricordi legati ad essa”, ha continuato il lead cinematic animator Eric Baldwin.

L’obiettivo del team è sempre stato dunque quello di restituire ai fan del gioco un’esperienza più evoluta e completa, sfruttando le nuove tecnologie e optando per un approccio più profondo rispetto a quello dato da una semplice remastered.

Per dare vita a The Last of Us Parte 1è stato rivisto ogni aspetto dell’opera originale: la direzione artistica, l’illuminazione e i rispettivi aspetti tecnici, incluso il design dei personaggi. “Abbiamo applicato all’originale l’esperienza accumulata in dieci anni, appoggiandoci alle nuove tecnologie per creare un risultato che lo aggiornasse senza snaturarlo in alcun modo.” ha spiegato il creative director Shaun Escayg.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 arriverà oltre che su PS5, anche su PC prossimamente,