PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di settembre 2022

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PSP, PS1 e PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 20 settembre 2022. Di seguito l’elenco completo dei giochi:

PlayStation Plus Extra e Premium

Deathloop – PS5

Assassin’s Creed: Origins – PS4

Watch Dogs 2 – PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 – PS4

Spiritfarer: Farewelle Edition – PS4

Chicory: A Colorful Tale – PS4

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5 – PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX – PS4 e PS5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show – PS4

Rayman Legends – PS4

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – PS4

PlayStation Plus Premium

Syphon Filter 2 – PS1

The Sly Collection – PS3

Sly Cooper: Thieves in Time – PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 – PSP

Kingdom of Paradise – PSP

Tra i nuovi titoli in arrivo nel servizio in abbonamento di Sony, oltre ai diversi titoli di Ubisoft (Assassin’s Creed: Origins, Rayman Legends e Watch Dogs 2) spicca senza dubbio il recente Deathloop, l’ambizioso sparatutto ruolistico di Arkane che ha debuttato su PS5 a settembre del 2021. In Deathloop, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. Nei panni di Colt, dovremo riuscire a mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci.

Graditissima invece l’aggiunta tra i classici di Syphon Filter 2, secondo capitolo dello storico sparatutto sviluppato da Bend Studio, insieme alla trilogia della serie di Sly Cooper: The Sly Collection.