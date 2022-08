Offerte Amazon: Steelbook de Il Miglio Verde acquistabile in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sulla Steelbook ufficiale del noto film Il Miglio Verde fruendo di un prezzo che risulta a dir poco ottimo, con l’edizione in questione che – oltre a includere il cult in questione – presenta al suo interno anche moltissimi altri gadget, perfetti per coloro che hanno amato la storia della pellicola.

Il link presente in testa all’articolo permette di accedere alla pagina ufficiale del prodotto e di mettere mano sulla Steelbook in questione al prezzo attuale fino a che questo risulta ancora disponibile, e particolarmente conveniente.

Si parla nello specifico di soli 24,99€ per l’edizione Steelbook che include sia il disco 4K che quello Blu-Ray, e che quindi con una riduzione del 33% rispetto al totale ha modo di rendere l’acquisto particolarmente conveniente, con anche la spedizione gratis con Amazon Prime che risulta disponibile per tutti gli abbonati.

Fra i contenuti aggiuntivi troviamo un libro da 32 pagine poster fronte/retro, 4 cartoline da collezione e 3 fotografie, con i seguenti contenuti speciali che vengono inclusi e risultano perfetti per gli appassionati:

Commento del regista Frank Darabont

Su Blu-ray: Scene Inedite

Documentario Walking the Mile: The Making of The Green Mile

Featurette Miracles and Mystery: Creating The Green Mile

Prove trucco di Tom Hanks

Il provino di Michael Clarke Duncan

The Teaser Trailer: A Case Study

Trailer Cinematografici

