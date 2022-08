Offerte Amazon: LEGO NES disponibile in super offerta

Grazie alle offerte di Amazon risulta al momento possibile mettere mano sul NES (Nintendo Entertainment System) realizzato da LEGO fruendo di un prezzo a dir poco conveniente, considerando che infatti al momento il gioiellino da collezione si trova in forte sconto, e ha raggiunto un prezzo che ammonta quasi al suo minimo storico.

Il link che trovate in testa all’articolo permette di accedere all’offerta in questione fino a che il dispositivo in questione risulta così scontato, con il prezzo che ovviamente nel giro di qualche tempo potrebbe tornare al suo standard.

Si parla nello specifico di 183,99€ da dover spendere al fin e di mettere mano sul NES a tema LEGO, con uno sconto che ammonta esattamente al 20% rispetto al totale e che rende quindi il device ottimo da acquistare in questo momento.

Con delle dimensioni del televisore di oltre 22,5×23,5×6 e 16 cm di profondità, abbiamo a che fare con una costruzione che di sicuro saprà farsi notare in molti ambienti, e che avrà modo di accontentare sia coloro che risultano appassionati del mondo Nintendo e sia coloro che adorano le costruzioni in mattoncini realizzate da parte della nota compagnia LEGO, la quale offre anche varie opzioni a tema videogiochi.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.