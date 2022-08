iPhone SE: il prossimo modello sarà uguale agli iPhone XR?

Prosser ha riferito nel podcast Geared Up con Andru Edwards e Jon Rettinger (come spiega AppleTrackr) che l’iPhone SE di prossima generazione, noto anche come iPhone SE 4, sarà “solo un iPhone XR“. Ciò implica che Apple abbandonerà il vecchio form factor dell’iPhone 8 con enormi cornici e pulsante Home a favore di un design più moderno con cornici ridotte, notch e Face ID.

Mentre l’attuale iPhone SE ha un display LCD da 4,7 pollici, iPhone XR (che non è più venduto da Apple) ha un display LCD da 6,1 pollici più grande. iPhone XR ha anche altri vantaggi rispetto all’iPhone SE 2022, come una batteria significativamente più grande.

Altri dettagli sul nuovo iPhone SE rimangono poco chiari a questo punto. In passato, Apple ha aggiunto il suo ultimo chip all’iPhone SE entry-level: il modello attuale utilizza lo stesso chip A15 Bionic dell’iPhone 13, tuttavia, con le voci che indicano che alcuni modelli di iPhone 14 mantengono il chip A15, lo stesso potrebbe essere vero per il prossimo iPhone SE.

Per quanto riguarda le fotocamere, sia l’iPhone SE 2022 che l’iPhone XR hanno sensori molto simili con una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f /1.8 e una fotocamera frontale da 7 megapixel con apertura f /2.2. Ovviamente, Apple potrebbe migliorare i sensori della fotocamera per il prossimo iPhone SE, o almeno aggiungere nuove funzionalità software come la modalità notturna (che rimane non disponibile sull’iPhone entry-level).