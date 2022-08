Google permette agli sviluppatori di tornare ad Android 12 sui Pixel 6

Google sta ora fornendo agli sviluppatori un percorso per tornare ad Android 12 su Pixel 6 per il test delle app, anche se per gli utenti normali è impossibile.

Esiste una vulnerabilità di sicurezza con il bootloader precedente sulla serie Pixel 6, e Android 13 fa in modo che la versione vulnerabile associata ad Android 12 non possa essere reinstallata, ma gli sviluppatori hanno validi motivi per tornare ad Android 12 sui loro dispositivi Pixel 6 per continuare il test delle app.

Google ha rilasciato oggi (come spiega Android Police) le immagini di supporto per sviluppatori Android 12 per Pixel, queste build sono “intese a fornire un’esperienza di sistema e app il più vicino possibile al comportamento di Android 12 in esecuzione sul dispositivo di un utente comune”.

Le immagini del supporto per gli sviluppatori sono immagini di sistema basate su build pubbliche stabili di Android 12 (livello API 31) e il rilascio di funzionalità 12L (livello API 32) che includono anche una versione aggiornata del bootloader con correzioni di sicurezza e un anti-rollback.

Tuttavia, Google sottolinea che “le build del supporto per gli sviluppatori sono solo per gli sviluppatori e non sono adatte per un uso generale”. In termini di sicurezza, solo il bootloader è stato aggiornato con “correzioni di sicurezza e un contatore anti-rollback incrementato”, mentre altre patch di sicurezza non sono incluse e non ci saranno aggiornamenti di sicurezza OTA.