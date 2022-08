For All Mankind 4: Daniel Stern nel cast della serie TV

L'interprete Daniel Stern si è unito al cast di For All Mankind 4, la serie prodotta e distribuita su Apple TV+.

Daniel Stern si è unito al cast di For All Mankind 4, così come annunciato dai principali siti specializzati d’oltreoceano. L’interprete vestirà i panni del personaggio Eli Hobson, un nuovo amministratore della NASA.

Il personaggio di Daniel Stern in For All Mankind 4 è stato descritto come un ex CEO di un’industria automobilistica, che avrà l’obiettivo di portare l’agenzia nel ventunesimo secolo, una sfida più grande di quanto si potesse immaginare.

Ricordiamo che Daniel Stern è conosciuto soprattutto per aver partecipato ai due film di Mamma, ho perso l’aereo. Di recente ha preso parte anche alla serie di Showtime intitolata The House of Lies.

Il rinnovo di For al Mankind è stato annunciato circa un mese fa. La terza stagione è ambientata vent’anni dopo l’arrivo dell’uomo sulla Luna, con gli Stati Uniti equipaggiati per approdare su Marte. Ma le vicende che portano gli astronauti americani a colonizzare il Pianeta Rosso vengono fortemente condizionate dalle questioni politiche sulla Terra, in particolare con la corsa al Senato americano durante l’anno 1986.

Il cast di protagonisti di For all Mankind comprende Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey W. Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt. Mentre tra i nuovi ingressi nel cast troviamo anche Edi Gathegi, che interpreta il personaggio Dev Ayesa.