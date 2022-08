Offerte Amazon: Audible disponibile gratis per 90 giorni per poco tempo

La piattaforma di Audible sta per accogliere nuovi utenti grazie alla promozione che permette di fruire del tutto in maniera completamente gratuita.

La nuova offerta di Amazon permette di accedere alla piattaforma di Audible proprietaria del colosso per un totale di 90 giorni, con la possibilità per tutta questa settimana (fino al 4 settembre alle 23:59) di fruire del tutto senza che si abbia a che fare con alcun tipo di costo. Al fine di accedere al tutto non vi resta che procedere alla pagina che trovate a questo link.

Ovviamente, una volta scaduti i 90 giorni in cui i contenuti risultano totalmente gratuiti si avrà modo di poter fruire del tutto come di consueto al costo di 9,99€ al mese, con la possibilità di fruire di audiolibri e podcast a non finire grazie alla piattaforma dedicata. È possibile cancellare la sottoscrizione in ogni momento, anche prima che arrivi un addebito in seguito ai 90 giorni della promozione.

Non manca la possibilità di poter scaricare i contenuti per poterne fruire senza internet, magari mentre si viaggia ad esempio, almeno fino a che si resta abbonati alla piattaforma in continuo aggiornamento.

Il catalogo titoli è infatti particolarmente espanso, con decine e decine di contenuti sempre pronti ad ampliare il catalogo in questione, e con ormai audiolibri come The Sandman ed Harry Potter, per nominarne alcuni, che hanno saputo far appassionare i fan.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.