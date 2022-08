Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro presto annunciato dopo il rinvio?

Dopo aver rinviato il tablet Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, la compagnia potrebbe avere modo di annunciare nel giro di non troppo tempo il nuovo dispositivo.

Mentre si parlava del fatto che Samsung avrebbe annunciato i Galaxy Tab Active 4 Pro assieme ai Galaxy XCover 6 Pro nel corso del mese di luglio, non abbiamo più avuto alcun tipo di dettaglio in merito al dispositivo, senza che siano emerse informazioni in merito a quello che sembrerebbe un grosso rinvio.

Non è di certo la prima volta che Samsung si trova ad avere a che fare con manovre di questo tipo, e al momento possiamo immaginare che a dirla tutta il dispositivo in questione sia ancora in lavorazione. Il tablet è infatti apparso su vari siti di certificazione, il che sottolinea che dopo l’arrivo su FCC il lancio dovrebbe essere imminente.

Come spiegato sulle pagine di Gizmochina, si parla sia della variante con solo Wi-Fi che di quella con cellulare, con un modello che a quanto pare supporterà la tecnologia del 5G. Si parla di ricarica rapida a 25 W e anche della presenza di uno slot per la microSD, come anche dell’NFC.

Secondo quanto emerso, sarà presente il SoC Snapdragon 778G di Qualcomm, con il sistema operativo Android 12L, ma non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte del colosso, pronto a quanto pare ad approfondire il tutto entro poco.