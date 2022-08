iPhone di prima generazione venduto per 35.000 dollari

Nuove cifre da capogiro per quel che concerne la vendita di dispositivi ormai obsoleti targati Apple, i quali risultano a dir poco perfetti per gli appassionati.

Non mancano le situazioni in cui degli appassionati del mondo Apple si trovano ad avere a che fare con dei prodotti particolarmente costosi che riguardano la storia della compagnia, la quale ormai opera nel settore della tecnologia da ormai molteplici anni. Abbiamo in questo specifico caso a che fare con il primissimo iPhone che Apple ha prodotto, e che adesso è stato venduto per una cifra a dir poco folle.

L’asta si è fermata a un presso di ben 35.000 dollari circa (35.414), con anche il primo iPod prodotto che è stato invece venduto per 25.000, di sicuro dei numeri da paura, tuttavia particolarmente giustificati se si considera la storia dei prodotti in questione, e il fatto che abbiamo a che fare con dei gadget a dir poco ambiti dagli appassionati.

Non è sicuramente il primo caso di oggetti tecnologici obsoleti che acquisiscono un valore impressionante, con le pagine di Gizmochina che ricordano la vendita dei circuiti del computer Apple I per 677.196 dollari.

L’iPhone in questione fa parte di una storia alquanto interessante, che al tempo con il suo touchscreen ha cambiato le carte in tavola nel mercato dei telefoni, creando un vero e proprio trend che è stato seguito da moltissime compagnie.