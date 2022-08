Goodnight Mommy: trailer e poster della serie Prime Video

L’horror psicologico del 2014 Goodnight Mommy sta per avere un remake americano per Prime Video, con Naomi Watts come protagonista: vi presentiamo il trailer e il poster della pellicola, in arrivo il 16 settembre sulla piattaforma streaming.

Con Naomi Watts, nel cast abbiamo i fratelli Cameron e Nicholas Crovetti e Peter Hermann: il film è diretto da Matt Sobel e scritto da Kyle Warren. Racconta di due fratelli gemelli (Cameron e Nicholas Crovetti), che quando arrivano nella casa di campagna della madre (Naomi Watts) e la trovano con il volto coperto di bende – a suo dire conseguenza di una recente operazione di chirurgia estetica – intuiscono immediatamente che qualcosa non va. La donna impone loro nuove regole della casa, fuma in bagno e strappa di nascosto un disegno che i figli le hanno regalato, tutte cose che l’amorevole mamma non avrebbe mai fatto. Mentre il suo comportamento diventa sempre più strano ed eccentrico, nei ragazzi si insinua un’idea inquietante: il sospetto crescente che la donna che si cela sotto le garze, che cucina per loro e dorme nella stanza accanto non sia affatto la madre.

Leggi anche: