Vacanze: aumenta la spesa degli italiani

Si è attestato che la spesa per le vacanze dei 35 milioni di italiani in villeggiatura è cresciuta. Ora è tempo di rientro e si sentono stanchezza, ansia, tristezza.

In Italia lo stress da rientro colpisce un italiano su due in un’età fra i 25 e i 45 anni. Utili i giorni di adattamento per rendere meno traumatico il rientro al lavoro e riprendere la quotidianità. Se si guarda la spesa media delle vacanze degli italiani c’è stato un netto miglioramento. Hanno speso complessivamente 22,6 miliardi di euro.

Quest’anno c’è stato un aumento del 16% rispetto al 2021. Gli italiani che hanno deciso di trascorrere qualche giorno fuori casa nella calda estate 2022 sono 35 milioni. Un aumento del 4% rispetto al 2021. A testa i villeggianti hanno speso 645 euro. Il 43% è rimasto sotto i 500 euro di spesa, un altro 43% tra i 500 e i 1000 euro, il 13% tra i 1000 e i 2000 euro. Solo l’1% ha superato i 2000. Anche i prestiti sono aumentati per andare in vacanza. Agosto è il mese preferito dai villeggianti. Per il 53% dei turisti la durata media delle vacanze è meno di 7 giorni. Per il 30% due settimane. Il 3% resta fuori più di un mese. La durata media generale della vacanza è di circa 10 giorni.

Il 33% della spesa degli italiani in vacanza è stata consumata al ristorante. L’11% in agriturismi e il 21% ha mangiato nelle case di proprietà o in affitto. Altri anche in fast food e paninerie. Per il 17% degli italiani le specialità enogastronomiche sono il fattore principale per la scelta del luogo di vacanza. In pratica, nel totale, circa tre quarti degli italiani preferiscono prodotti tipici locali per godere delle eccellenze enogastronomiche locali.