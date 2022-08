Black Adam: il character poster ufficiale del Dr. Fate

Black Adam sarà un film in cui Dwayne Johnson sarà protagonista assoluto, lo sappiamo, ma nel cast ci sono comunque diversi nomi noti, e tra i personaggi con cui il nostro antieroe incrocerà il suo cammino c’è Kent Nelson, ovvero Dr. Fate: membro emerito della Justice Society of America, erede dell’Elmo del Fato e dotato di straordinari poteri.

“Fate does not make mistakes”

~ DR. FATE

Played by the one and only @PierceBrosnan

#BlackAdam

OCTOBER 21st 🌍 pic.twitter.com/BfYsbwnLK9

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 27, 2022