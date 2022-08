La recensione di The Cuphead Show! 2 in cui continua a vantare un'animazione straordinaria ma è ancora troppo poco consistente.

Torniamo alle isole Inkwell e iniziamo la recensione di The Cuphead Show! 2 dicendo che Cuphead e Mugman scatenano ancora una volta il loro unico marchio di caos mentre combattono demoni, bestie marine e folle inferocite.

The Cuphead Show 2, sviluppato e scritto da David Wasson, è basato sul videogioco di Studio MDHR, in cui due coppe antropomorfe si alzano per ogni tipo di malizia. Nella prima stagione i giovani fratelli, Cuphead (Tru Valentino) e Mugman (Frank Todaro), hanno evitato per un soffio di farsi rubare l’anima dal diavolo (Luke Millington-Drake), ma dopo un incontro casuale con la signora Chalice (Grey DeLisle) finiscono gettati nella palude.

Mentre The Cuphead Show 2 non ha molta progressione del personaggio o continuità all’interno della serie, ci sono alcuni episodi dedicati a una narrazione lineare.

Gli episodi che si collegano alle storie precedenti sono quelle che riguardano il diavolo e la signora Chalice. È un approccio interessante alla serie tv e ai personaggi perché consente molta libertà di investire in alcune buffonate fuori dal comune e dà spazio alla narrativa principale per respirare. Sono grato che si sia pensato di fondare la serie con la storia principale e, sebbene non sia essenziale, fornisce equilibrio.

La prima stagione di The Cuphead Show ha ricevuto recensioni da miste a positive da parte della critica, con molti che hanno elogiato il fascino visivo ma ne hanno criticato la mancanza di sostanza. Tuttavia, molti cartoni animati come The Simpsons e Bob’s Burgers non sono riusciti a conquistare tutti durante la loro prima stagione, solo per conquistare sia la critica che il pubblico più andavano avanti. Non c’è motivo per cui The Cuphead Show non possa fare lo stesso.

Purtroppo, mentre la seconda stagione è sicuramente migliore della prima, non è abbastanza buona per essere considerata un must da guardare per qualsiasi spettatore, fan del videogioco o meno. Tuttavia, per fortuna, The Cuphead Show 2 presenta miglioramenti significativi rispetto alla prima. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Dietro le sbarre…

Continuiamo la recensione di The Cuphead Show 2 dicendo che inizia rispondendo a una domanda precisa e pressante: come stanno Cuphead e Mugman in carcere? Sì, come probabilmente ricorderete, la prima stagione della serie basata sul videogioco di Studio MDHR si era conclusa con l’arresto dei nostri due beniamini, mentre l’astuta Chalice era riuscito a fuggire, lasciandoli nei guai. Ovviamente non vi diremo cosa succede per evitare spoiler, ma ora che abbiamo la vostra attenzione possiamo procedere con la nostra frizzante recensione di The Cuphead Show 2.

Una delle caratteristiche peculiari di The Cuphead Show 2 è che accentua ulteriormente rispetto alla prima stagione il rapporto di amore e odio di Cuphead e suo fratello Mugman. I due non vanno particolarmente d’accordo a causa dei loro caratteri molto diversi: Mugsy, come lo chiama affettuosamente Cuphead, è un tipo riflessivo e piuttosto cauto, mentre suo fratello è l’esatto opposto: istintivo, incurante della propria vita, entrambi sprezzanti del pericolo e dediti ad atti che vanno dal vandalismo al tentato omicidio; in breve, Cuphead è uno psicopatico.

Dopotutto, Mugman stesso non è da meno, quando decide di assecondare la follia di suo fratello!

Il risultato è una serie di esilaranti e fresche gag senza senso, nonostante lo stile grafico e l’umorismo in generale, sono basate sui cartoni animati classici.

Un’altra caratteristica di questa serie di animazione è il forte senso dell’umorismo. Le gag di cui potrete godervi nella Stagione 2 di The Cuphead Show sono principalmente caratterizzate dall’uso di sciocchezze più totali, interpretate, tra l’altro, in modi diversi.

Da un lato abbiamo le sciocchezze tipiche dei vecchi cartoni animati: pensiamo alle gag dei Loony Toons (emblematiche, in questo senso, il titolo di uno degli episodi della Stagione 2 di Cuphead Series Rats All, Folks!, che riprende lo slogan dei Looney Toons “E’ tutto, gente!”) in cui i personaggi tirano fuori dal nulla oggetti giganteschi o sopravvivono a cadute da altezze vertiginose in modi esilaranti.

A questa interpretazione del nonsense se ne aggiunge un’altra più moderna basata su azioni totalmente prive del minimo senso logico e sulla ripetizione ossessiva di alcune frasi chiave;

un altro espediente comico consiste nel proporre due alternative (che all’inizio possono essere plausibili di per sé o pazzesche) a cui se ne aggiunge una terza che unisce le due precedenti, creando paradossi doppiamente divertenti!

È piacevolmente meno odioso. Gli episodi hanno ancora occasionali effetti sonori rumorosi e stravaganti ed espressioni facciali inquietanti, ma più tempo è dedicato a battute spiritose e frenetiche basate sulla situazione e sull’ambiente. Al suo meglio, la stagione ha umorismo da cartone animato mescolato con ambientazioni e personaggi fantasy stravaganti.

Riempire i vuoti

Cuphead e Mugman sono personaggi più unici qui, non si sentono più intercambiabili come nella prima stagione. Mugman, in particolare, ha una personalità molto più forte, con la stagione che si appoggia davvero alle sue buone due scarpe e alle sue tendenze da stravagante ben educato.

Le sue azioni e i suoi dialoghi sembrano specifici per lui, a differenza di prima, quando metà delle sue azioni e dei suoi dialoghi sembravano provenire facilmente da Cuphead.

Anche i nuovi personaggi superano facilmente quelli vecchi. Quasi ogni episodio presenta un nuovo personaggio con cui Cuphead e Mugman prendono parte a buffonate folli e il cast di personaggi in questa stagione è più interessante e divertente rispetto alla stagione precedente, rendendo gli episodi più divertenti e memorabili.

L’animazione è, ovviamente, stupenda.

Questo è stato il più grande punto di forza della Stagione 1 e la Stagione 2 presenta un’animazione ancora più forte, con alcuni dei fotogrammi che si sentono come se meritassero di stampati e appesi a un muro.

Molte scene di questa stagione sono ipnotizzanti per quanto sono dettagliate e ben animate.

Una curiosità che ci è piaciuta particolarmente è stata il modo in cui gli occhi dei personaggi sarebbero stati completamente neri come in un vecchio fumetto di giornale ogni volta che c’era una visuale estrema.

Tutto ciò rende The Cuphead Show un’esperienza più piacevole la seconda volta, ma sfortunatamente il male prevale sul buono. La stagione 2 potrebbe avere un numero maggiore di buoni episodi rispetto alla prima, ma ciò non significa che ne abbia abbastanza. Sebbene nessuno degli episodi sia terribile, più della metà di essi agisce solo come riempitivo.

La serie non ha più una trama generale come il primo, e mentre il formato episodico si adatta bene, gli episodi mediocri non offrono nulla su cui valga la pena aggrapparsi a parte un’animazione stellare. Sono così tiepidi che si sentono come se fossero lì solo per la stagione per raggiungere il conteggio degli episodi. È anche un peccato, perché gli episodi buoni sono, beh, buoni.

Nessuno di loro è fantastico, ma sono divertenti, fantasiosi e abbastanza brevi da essere simpatici.

Uno particolarmente degno di nota è il terzo episodio, Un’avventura in alto mare!, dove Cuphead e Mugman vengono coinvolti in una missione per aiutare un pirata a riunirsi con la sua dolce metà.

Considerazioni finali

Tuttavia, arriviamo alla conclusione della recensione di The Cuphead Show 2, dicendo che questi episodi presentano anche personaggi e ambientazioni che sai non torneranno mai più per un altro episodio, quindi è difficile essere troppo coinvolti in nessuno di essi. Inkwell Isles non è mai un’ambientazione così solida come altre città animate come Springfield e Bikini Bottom. Gli unici personaggi che si sentono familiari sono Cuphead e Mugman e l’unico posto che sembra familiare è la loro casa. Perché preoccuparsi di personaggi come il capitano Brineybeard e la baronessa Von Bon Bon quando sai che molto probabilmente non li vedrai mai più?

Questo è un problema ancora più grande perché il duo centrale non è abbastanza interessante da far girare una serie tutta intorno a loro. Cuphead e Mugman non possono portare avanti la serie da soli, e davvero, non dovrebbero. Nemmeno SpongeBob e Patrick.

The Cuphead Show soffre nel cercare di inserire nello show il maggior numero possibile di personaggi del videogioco, sacrificando alla fine la familiarità e personaggi secondari completamente definiti.

Sebbene certamente meno odiosa della prima stagione, la seconda lo è ancora occasionalmente, specialmente durante gli episodi di riempimento. Questi episodi sembrano pensare che più pazzi sono gli effetti sonori o più strane sono le espressioni facciali, più divertenti diventano. È davvero fastidioso soprattutto quando l’episodio presenta già una trama così poco brillante come “Cuphead e Mugman inseguono un topo per casa loro”. Non solo questi eventi vi irritano, ma ricordano anche che l’episodio che stai guardando manca di una configurazione sufficientemente creativa perché le battute nascano naturalmente. Sfortunatamente, questa stagione è troppo incoerente in termini di qualità per farla risaltare tra le numerose serie tv animate attualmente in corso.

The Cuphead Show! 2 è disponibile per la visione su Netflix