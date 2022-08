Matera Film Festival 2022: Patty Jenkins ospite d’onore

Dall’1 all’8 ottobre si terrà il Matera Film Festival 2022, che avrà un’ospite d’eccezione: stiamo parlando di Patty Jenkins. La regista di Wonder Woman terrà una masterclass durante la manifestazione. Ricordiamo che nel 2021 l’ospite d’onore del festival è stato David Cronenberg.

Queste sono le parole del Matera Film Festival con cui è stata annunciata Patty Jenkins:

POSSIAMO ANNUNCIARLO Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman e Monster, con cui Charlize Theron ha vinto l’Oscar come miglior attrice, sarà presente alla Terza Edizione del Matera Film Festival come ospite speciale!

—

Ospiteremo una sua masterclass e la omaggeremo con una retrospettiva basata sui suoi film e sulla visione di due pilots (I am the night, The killing).

Questa ospite d’onore si inserisce in un vero e proprio “cammino” che il Matera Film Festival sta facendo portando avanti la connessione tra la Città dei Sassi ed il fumetto, il cinema mainstream e l’arte visuale.

Vi aspettiamo numerosi dall’1 all’8 Ottobre per conoscerla e partecipare a tutti gli eventi!