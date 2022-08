Fantastici 4: Matt Shakman lascia la regia di Star Trek ed è più vicino al progetto

Il The Hollywood Reporter ha rivelato che Matt Shakman non è più il regista di Star Trek 4, una notizia che avvicina sempre più il filmmaker al progetto Marvel sui Fantastici 4. Ieri, infatti, era stata diffusa la notizia della trattativa tra la Casa delle Idee e Shakman, ed ora che il regista non è più al lavoro sul nuovo capitolo di Star Trek, l’ipotesi che possa dirigere il lungometraggio Marvel prende sempre più corpo.

La Paramount ha pubblicato uno stato ufficiale sull’abbandono del progetto da parte di Matt Shakman, ed ha dichiarato:

Siamo rattristati dal fatto che Matt non dirigerà il prossimo capitolo di Star Trek, considerando il fatto che stiamo parlando di un filmmaker di grandissimo talento. Ma siamo grati per tutto il contributo che ha dato, e siamo entusiasti riguardo alla visione creativa che si sta plasmando per il nuovo film. Siamo proiettati in avanti per realizzare il prossimo capitolo per il pubblico di tutto il mondo.

Le riprese di Star Trek 4 dovevano iniziare entro la fine di quest’anno. Presto sapremo se ci saranno dei cambiamenti di piani. Mentre per quanto riguarda il film sui Fantastici 4 la data d’uscita è stata fissata per il 22 dicembre 2023.