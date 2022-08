Chef’s Table: Pizza – Il trailer ufficiale della docuserie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer di Chef’s Table: Pizza, si tratta della docuserie sul cibo, che per la sua nuova stagione si concentrerà su uno dei piatti più amati di sempre: stiamo parlando della pizza. La nuova stagione di Chef’s Table sarà disponibile al 7 settembre sulla piattaforma streaming.

Qui sotto trovate il trailer di Chef’s Table: Pizza.

Ecco la descrizone offerta da Netflix:

Come si trasforma un piatto popolare come la pizza in un’esperienza straordinaria? Con sapori unici, ingredienti di prima qualità e un solido background culinario. Ritorna Chef Table, la docu-serie sul cibo più amata, con una stagione tutta dedicata alla pizza. Da Portland a Phoenix, passando per il Giappone, in questa stagione a rappresentare l’Italia ci sono gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. Disponibile dal 7 settembre solo su Netflix.

Ricordiamo che a settembre su Netflix arriveranno anche altri contenuti molto attesi. Tra questi possiamo menzionare The Winx Saga, Rick and Morty 6, Cobra Kai 5 e Blonde, il lungometraggio sulla storia di Marilyn Monroe. Inoltre, tra i contenuti non originali possiamo citare anche il cult Paura e Delirio a Las Vegas, ed il controverso lungometraggio su Morbius.

