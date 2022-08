The Sandman: Neil Gaiman aveva incluso Joker nel fumetto originale

Ora che The Sandman è diventato un successo su Netflix, Neil Gaiman è stato chiamato a raccontare diversi dettagli e aneddoti sul fumetto che ha lanciato il progetto. E tra le rivelazioni più interessanti fatte da Gaiman c’è la mancata presenza di Joker, che era stato inizialmente incluso nl fumetto.

Ecco cosa ha raccontato lo sceneggiatore:

La continuity della DC Comics m’irritava, ed un esempio è stato il fatto che all’inizio del quinto albo Destino fuggendo da Arkham doveva incontrare Joker. Avevo scritto un’intera sequenza con Joker presente, e ad un certo punto ho ricevuto una chiamata in cui mi dissero che il personaggio era caduto nel fiume di Gotham, e che in quel momento era considerato morto. Ed io dissi che si trattava di Joker, e che non poteva essere morto. Loro mi risposero che non era morto, ma che in quel momento avrei dovuto inserire un altro personaggio.