La recensione della serie Netflix tratta dal popolare picchiaduro, Tekken Bloodline, non deluderà gli appassionati ma è godibile anche per chi non lo conoscesse.

Dopo Arcane, è giunto il momento di un altro OVA Netflix basato su un franchise di videogiochi molto amato. Iniziamo la recensione di Tekken Bloodline dicendo che è una sorpresa inaspettata per chi è cresciuto con questo videogioco fin dagli inizi.

Tekken Bloodline è il nuovissimo progetto multimediale di uno dei più grandi franchise di giochi di combattimento di tutti i tempi, Tekken. L’animazione video originale (OVA) è prodotta da Netflix e sviluppata da Studio Hibari e Larx Entertainment.

Yoshikazu Miyao, la mente dietro diversi noti progetti di anime come Magi e Bunny Girl Senpai, insieme a Wataru Arakawa di Fireball, è il regista.

La serie è vagamente basata sulla trama del gioco ed è anche conosciuta come Tekken: Bloodline.

Jin Kazama ha imparato le arti di autodifesa della famiglia, le arti marziali tradizionali in stile Kazama, da sua madre in tenera età. Anche così, era impotente quando un mostruoso male è apparso all’improvviso, distruggendo tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giurò vendetta e cercò il potere assoluto per esigerlo. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il torneo King of Iron Fist.

Se questa trama di questa nuova versione di Netflix ti è sembrata familiare, non sei solo. È uno stratagemma simile a “uno studente di arti marziali giura vendetta, si allena sotto un maestro severo, partecipa a un torneo”, solo che è pieno di personaggi che hanno fatto la loro prima apparizione in un videogioco basato su questo concetto.

In quanto tale, The King Of The Iron Fist Tournament si adatta a questa serie come un guanto. Tutto ciò che questa serie doveva essere era un veicolo per quel torneo e sarebbe stata una grande esperienza di visione. Purtroppo, anche le corse più fluide possono diventare irregolari con una visione difettosa.

Nel 1994, Tekken è stato lanciato su PlayStation ed è diventato uno dei giochi di combattimento più prolifici della nuova ondata di console domestiche. Sebbene Street Fighter e Mortal Kombat siano probabilmente le IP più riconoscibili, c’è senza dubbio un debole da parte di molti fan dei giochi di combattimento per Tekken. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Jin Kazama

Dal primo videogioco, ci sono state 9 voci aggiuntive e 8 videogiochi spin-off e giusto 3 adattamenti per lungometraggi. È giusto dire che Tekken non è un franchise unico e se Tekken: Bloodline è qualcosa su cui basarsi, è la prova che

Netflix sembra capire esattamente come adattare un franchise di videogiochi in modo competente e rispettoso.

Dopo il successo di Arcane e Castlevania, Tekken: Bloodline rimane fedele al materiale originale e, in particolare, alla storia di Tekken 3. Se non avete familiarità con quel videogioco, la trama è molto semplice e anche facile da dimenticare, anche per i nuovi arrivati.

La trama è incentrata su Jin Kazama, un combattente di talento perseguitato da un terribile incidente che ha coinvolto sua madre, Jun Kazama, quando era un bambino.

Addestrato da suo nonno, Heihachi, a liberare il suo vero potenziale, Jin alla fine partecipa al torneo King of Iron Fist per vendicare sua madre e fermare il mostruoso Ogre. Ma Jin è abbastanza forte da sconfiggere i suoi demoni e combattere attraverso una litania di combattenti talentuosi e potenti?

Questa era una storia estremamente generica che non ha fatto molto con l’enorme universo di Tekken per renderlo un po’ più sfumato e dargli un sapore tutto suo. La serie tv è piuttosto scarna con la sua costruzione del mondo, senza mai andare oltre i tre luoghi statici che ha scelto di presentare.

Abbiamo imparato molto sui personaggi e sulle loro motivazioni, il che è positivo, ma non sapere nulla di un mondo così pieno di promesse è ancora un peccato, per non dire altro.

Jin e Heihachi

Ci avviciniamo alla fine della recensione di Tekken: Bloodline, dicendo che tuttavia, per quanto riguarda l’omaggio al videogioco su cui si basa, la serie ottiene punti pieni. È riuscito miracolosamente a adattarsi al distinto aspetto 2D del sistema di combattimento utilizzato nel gioco incorporando gli stessi effetti 3D che hanno portato il gioco al successo con grande effetto.

Tutte le mosse che i personaggi hanno fatto provenivano direttamente dalle combo che puoi effettivamente eseguire con loro nei giochi, insieme alle loro dinamiche relazionali, di cui parleremo più in dettaglio tra poco.

La storia di questa serie tv è anche in qualche modo presa dalla trama di Tekken 3, che presenta una situazione simile con Jin e sua madre, e il piano di Heihachi di abbattere l’Ogre usando il torneo come esca.

Tekken Bloodline ha anche fatto un buon lavoro nello spiegare gli eventi dei giochi precedenti a persone che altrimenti non avrebbero conosciuto la storia della famiglia Mishima, insieme al conflitto tra il Diavolo e l’Angelo che era all’interno di Kazuya Mishima.

Tuttavia, non ci sono stati molti sforzi nella serie oltre a garantire che rimanesse fedele alle sue radici. Anche se questo è ancora un ottimo pensiero, la scrittura debole è riuscita a far cadere le scene d’azione a volte fantastiche perché non c’era alcun dubbio su chi avrebbe vinto ogni combattimento, qualcosa di necessario in media basato sulle battaglie. Il colpo di scena alla fine era anche fortemente prevedibile e tonalmente incoerente con il resto della serie tv. Come potrete vedere, questo è stato uno sforzo un po’ a metà nello svolgimento della storia.

Questa domanda consuma il resto della serie, dato che Tekken: Bloodline raddoppia l’azione e offre alcuni combattimenti mozzafiato e da brivido per buona misura.

Non solo sono animati in modo impressionante, ma presentano anche i piccoli schizzi familiari quando calci e pugni si collegano. Vedere queste esplosioni arancioni e viola, insieme a guardie e mosse speciali (King’s German Suplex è uno di quelli che non potevano assolutamente mancare)

mostra davvero che i creatori hanno modellato rispettosamente il materiale originale e lo hanno adattato in modo da rimanere fedele all’originale.

Tekken 3

Arriviamo alle considerazioni finali della recensione di Tekken Bloodline, una storia che in realtà si adatta e rispetta il materiale originale senza infrangere la tradizione consolidata e far incazzare i fan di lunga data del franchise. Rings of Power, prendi appunti per favore.

Gli anime in 3D sono stati un punto controverso per molti fan (pensiamo per esempio a Earwig and the Witch) e da fan della vecchia scuola del genere è più facile preferire le vecchie animazioni disegnate a mano.

Con questo in mente, Bloodline fa davvero un ottimo lavoro fondendo insieme 3D e 2D in questo formato. Di conseguenza, alcuni dei design dei personaggi traggono vantaggio da questo, con Jin, King e Xiaoyu in particolare davvero ben progettati.

Nonostante tutti gli aspetti positivi, Tekken: Bloodline sbaglia allo stesso modo della prima stagione di Castlevania: semplicemente non c’è abbastanza storia. Ci sono molti grandi salti temporali e il torneo stesso avrebbe potuto usare come espediente narrativo il tempo libero tra i combattimenti per aumentare la tensione. Invece, quello che otteniamo è una raffica di combattimenti, schiena contro schiena. È molto divertente da guardare, ma in termini di narrativa e ritmo, Bloodline avrebbe potuto davvero eccellere con 2 o 3 episodi extra per costruire questi combattimenti e renderli un mondo a tutto tondo più grande.

La serie tv di Tekken: Bloodline è disponibile per la visone su Netflix.