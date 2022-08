Spider-Man: No Way Home, trailer italiano della riedizione estesa

Sony Pictures Italia ha realizzato un nuovo trailer italiano per la riedizione estesa di Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema il 18 settembre.

La cosiddetta “The More Fun Stuff Version” di Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema, con nuove scene inedite, dal 18 al 22 settembre con l’iniziativa Cinema In Festa: ecco il nuovo trailer italiano realizzato per l’occasione.

Il film conterrà ben undici minuti di footage inedito: indiscrezioni parlavano di un rimontaggio con un totale di ben 17 minuti aggiunti: non si sa se i sei minuti qui “mancanti” si riferiscano a semplici rimontaggi o a un effettivo taglio, ad ogni modo le scene aggiunte dovrebbero garantire più che altro scene divertenti o buffe, in particolare con gli altri Spidey, Matt Murdock e Happy, senza influire sulla trama generale e sui momenti drammatici.

Questa la sinossi del film, attualmente disponibile in Home Video, in digital download e compreso nell’abbonamento a Netflix (nella sua versione originale, chiaramente):

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

Leggi anche: