Skull and Bones: svelate le caratteristiche della versione PC in un video

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di Skull and Bones che svela le caratteristiche esclusive della versione PC del gioco che includono: supporto per risoluzioni fino a 4K con frame rate bloccato, diverse opzioni grafiche, supporto per la tecnologia di upscaling XeSS di Intel, supporto per il ray-tracing e tante altre ancora.

Skull and Bones è un open world multiplayer first ambientato nell’Epoca d’oro dei Pirati. Nel gioco vestiremo i panni di un naugrafo, il cui obiettivo è diventare il più famigerato dei filibustieri. Inizieremo la nostra avventura nell’Oceano Indiano con nient’altro che una zattera e pochissime risorse a nostra disposizione. Avremo l’opportunità di guidare diverse navi, ognuna dotata di uno stile di gioco differente, combattere in mare e condurre un’intera ciurma fino a racimolare grandi ricchezze.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Addentrati nel paradiso ricco di insidie di Skull and Bones, ispirato all’Oceano Indiano dell’età d’oro della pirateria, e supera ogni ostacolo, diventando da reietto a famigerato pirata.

Incrementa la tua infamia e ottieni più risorse e opportunità per contratti rischiosi ma molto più redditizi.

Costruisci fino a 12 navi da personalizzare con armi e protezioni per maggiori probabilità di successo.

Presta attenzione mentre esplori un mondo irto di pericoli, ispirato all’Oceano Indiano: i nemici sono sempre in agguato!

Scegli come vuoi affrontare il mare. In solitaria oppure con un massimo di due amici a coprirti le spalle, in PvE o PvEvP.

Skull and Bones sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022 per PC, XBox Series X/S, PS5 e Google Stadia.