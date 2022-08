Rinoceronte bianco: nuovo nato in Sudafrica

È nato un rinoceronte in Sudafrica l’11 agosto al Care for Wild Rhino Sanctuary, uno dei maggiori progetti sudafricani di salvaguardia ambientale e animale.

Il suo nome è Daisy, si tratta di una femmina di rinoceronte bianco nata l’11 agosto al Care for Wild Rhino Sanctuary in Sudafrica. Si parla di uno dei maggiori progetti sudafricani di salvaguardia ambientale e animale tramite il salvataggio e la riabilitazione di rinoceronti. Esattamente di quegli esemplari sfuggiti al bracconaggio. Daisy è figlia di due rinoceronti bianchi sfuggiti al bracconaggio in passato. Sua madre Olivia era rimasta orfana nel 2013 a causa dei bracconieri che le avevano ucciso la madre. A soli dieci mesi è stata salvata e portata in Care for Wild.

Olivia è stata fra i primi rinoceronti bianchi a portare a termine il suo programma di riabilitazione e a fare il riadattamento alla vita selvatica. Con Storm, il maschio di rinoceronte bianco con cui aveva già procreato altri due piccoli rinoceronti, ora ha dato alla luce il terzo, Daisy. Ecco che la loro storia sia da esempio portante per far capire come le politiche di conservazione siano utili a lottare contro il bracconaggio. Inoltre, anche a combattere la distruzione della fauna tenendo testa al cambio del clima.

La riabilitazione completa e di successo di un rinoceronte orfano richiede impegno, dedizione e, soprattutto, tempo. Ci sono più fasi nel percorso di riabilitazione, ma ogni fase è progettata per curare, nutrire e prepararlo nella crescita per il rilascio in natura. Le nostre strutture sono appositamente costruite per ospitare e supportare gli orfani durante le prime e fragili fasi della loro riabilitazione. I cuccioli di rinoceronte, infatti, bevono il latte delle loro mamme fino a quando non hanno circa 16 mesi, consumando circa 16 litri di latte al giorno. Una volta pronti vengono presentati ad altri rinoceronti orfani per formare mini gruppi. Una fase del percorso riabilitativo particolarmente importante perché sviluppa il loro comportamento sociale imparando ad orientarsi tra il linguaggio del corpo del rinoceronte, le loro vocalizzazioni e l’interazione con i membri della propria specie. La fase di riabilitazione può durare anche tre o quattro anni ma questo programma ampio e completo porta al successo del rilascio e, in definitiva, alla sopravvivenza della specie.

Care for Wild Rhino Sanctuary

Il centro è stato fondato da Petronel Nieuwoudt nel 2015, all’interno dei 28mila ettari della Riserva Naturale di Barberton. Inoltre, ci sono i “cargiver”, gli addetti del centro che seguono quotidianamente i rinoceronti, li fanno abituare all’ambiente in modo graduale. L’evento della nascita ha riguardato anche i giorni seguenti. Dai primi passi mossi dal piccolo, poi l’allattamento della madre fino al suo incontro con il fratellastro Pellble, altro figlio di Storm.