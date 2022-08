Netflix settembre 2022: tutte le novità sulla piattaforma streaming

Per settembre 2022 su Netflix sono previste diverse novità, tra serie TV e film originali, oltre che riproposizioni di grandi classici. Settembre porterà tra le varie proposte anche la seconda stagione di The Winx Saga, Rick and Morty 6, Cobra Kai 5 e Blonde, il film sulla storia di Marylin Monroe. Tra i lungometraggi non originali spicca la presenza di Morbius, con Jared Leto, in uscita il 26 settembre.

Questo è il video con gli annunci delle novità di settembre 2022 su Netflix.

Ecco tutte le uscite di Netfix previste per settembre 2022:

Skam Italia – Stagione 5 (1 settembre)

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona (1 settembre)

Non ci resta che piangere (1 settembre)

La rivincita delle bionde (1 settembre)

Paura e Delirio a Las Vegas (1 settembre)

Il diavolo in Ohio (2 settembre)

Rick and Morty – stagione 6 (5 settembre)

Cobra Kai 5 (9 settembre)

Judas and the Black Messiah (9 settembre)

Fate: The Winx Saga 2 (16 settembre)

Do Revenge (16 settembre)

Brooklyne Nine-Nine 8 (19 settembre)

The Real Bling Ring: Rapine a Hollywood (21 settembre)

Wanna (21 settembre)

Athena (23 settembre)

Dynasty 5 (24 settembre)

Fullmetal Alchemist: Alchimia Finale (24 settembre)

Morbius (26 settembre)

Blonde (28 settembre)

Eat the Rich: la saga Gamestop (28 settembre)

Cuori – stagione 1 (28 settembre)

L’imperatrice (29 settembre)

Entergalactic (30 settembre)

