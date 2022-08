Microsoft non aumenterà il prezzo delle Xbox Series X, a differenza di Sony

A differenza di Sony, Microsoft non intende aumentare il prezzo delle sue console Xbox Series X e Xbox Series S. Solamente poche ore fa, Sony ha annunciato l’imminente aumento del prezzo delle sue console Playstation 5, citando l’inflazione come ragione del rincaro. Le PS5 costeranno 50 euro in più, l’aumento riguarda anche l’Europa e, dunque, l’Italia.

Una notizia solamente in parte negativa, per chi sperava di mettere le mani sulle console di Sony: in altre parti del mondo l’aumento di prezzo sarà estremamente più considerevole. D’altro canto, chi ha temporeggiato fino ad ora per acquistare una console Xbox di nuova generazione può continuare a dormire sogni tranquilli: l’Xbox Series S continuerà ad essere proposta ad un prezzo compreso trai 250 e 299 euro, a seconda delle offerte, mentre l’Xbox Series X continuerà a costare 499 euro.

Per quanto riguarda un possibile aumento, ci teniamo ad annunciare che il prezzo suggerito per la vendita al dettaglio delle Xbox Series X e Series S rimarrà lo stesso

ha annunciato un portavoce di Microsoft al portale Windows Central.

Recentemente, nell’ambito di un’istruttoria davanti all’antitrust del Brasile, Microsoft ha rivelato per la prima volta di aver venduto molte meno Xbox One rispetto alle Playstation 4 di Sony. Per la precisione: Sony avrebbe venduto “oltre il doppio” delle console di Microsoft durante la scorsa generazione. Eppure recentemente qualcosa ha iniziato a cambiare: l’azienda di Redmond sta giocando bene le sue carte ed è stata in grado di garantire la continuità della supply-chain dell’Xbox Series X anche durante l’apice della cosiddetta crisi dei semiconduttori. A questo si aggiunge l’offerta del Game Pass, sempre più competitiva e variegata, e le recenti acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard.