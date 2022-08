Ingrassare: perché succede senza motivo?

Capita a tutti di ritrovarsi qualche chilo in più senza sapere il perché. Come mai succede? Ecco la spiegazione scientifica degli esperti.

Ci siamo posti spesso questa domanda: perché ingrassiamo senza motivo? Non si ingrassa mai senza un vero perché. Esistono sempre diversi fattori che possono agire in modo sinergico e significativo fra loro. Ecco quali sono.

Mangiare troppo oppure essere sedentari regolarmente. In pratica, non si fa sport e ciò porta ad accumulare peso.

oppure essere sedentari regolarmente. In pratica, non si fa sport e ciò porta ad accumulare peso. Alcune patologie gastroenteriche, ma anche l’ipotiroidismo oppure l’amenorrea (mancanza del ciclo mestruale). Esse portano un accumulo di peso, come anche il microbiota intestinale.

gastroenteriche, ma anche l’ipotiroidismo oppure l’amenorrea (mancanza del ciclo mestruale). Esse portano un accumulo di peso, come anche il microbiota intestinale. Un farmaco che porta peso è il cortisone che causa un aumento di glicemia con risposta insulinica. Ciò porta a una ritenzione idrica e quindi al gonfiore.

che causa un aumento di glicemia con risposta insulinica. Ciò porta a una ritenzione idrica e quindi al gonfiore. La mancanza di sonno che può innescare squilibri ormonali aumentando la fame.

Insomma, se si aumenta di peso senza motivo, cosa facciamo? Bisogna andare dal medico. Intanto approfittiamo per fare attività fisica moderata mantenendo una dieta povera di sodio. Dobbiamo sacrificarci accettando di farlo per la nostra salute, senza seguire sempre l’ozio o la pigrizia. Cercare di equilibrare magari le ore lavorative sedentarie a una giusta dose di movimento. Il medico quando avrà capito le cause dell’ingrassamento, allora si potranno mettere in atto le giuste misure. Seguire sempre il consiglio dell’esperto senza fare di testa propria, altrimenti potrebbe soltanto nuocere ancor di più alla nostra salute fisica e mentale.