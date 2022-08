Hercules: Danny DeVito vuole interpretare Filottete nel film live-action

Danny DeVito si è candidato per la parte di Filottete nel lungometraggio live-action su Hercules.

26—Ago—2022 / 11:19 AM

Dopo aver prestato la sua voce per il personaggio di Filottete nel film animato su Hercules, Danny DeVito si è candidato anche per una parte nel lungometraggio live-action. L’attore ne ha parlato di recente in un’intervista.

Qui sotto trovate le parole di Danny DeVito:

Se ci sarò nel live-action su Hercules? Certo che ci sarò, di che cosa state parlando? Filottete? Bé, se non mi includeranno nel progetto passeranno dei guai.

Chiaramente tutti gli appassionati non vedrebbero l’ora di gustarsi il live-action di Hercules con Danny DeVito incluso nel progetto. La regia del film su Hercules è stata affidata a Guy Ritchie. Il lungometraggio sarà prodotto dalla AGBO, ossia la compagnia creata dai Fratelli Russo, sempre più lanciati a tutto tondo, mentre la sceneggiatura sarà rimaneggiata da una prima versione scritta da Dave Callaham.

I Russo faranno da produttori al live-action su Hercules, ma ci hanno tenuto a precisare che il film non sarà un adattamento letterale del cartone.