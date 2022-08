Godzilla vs. Kong 2: la prima sinossi del film sequel

Rivelata la prima sinossi di Godzilla vs Kong 2, il capitolo sequel della saga del Monsterverse iniziata nel 2014.

26—Ago—2022 / 10:56 AM

Con le riprese di Godzilla vs Kong 2 che sono in corso, nel frattempo è stata rivelata la prima sinossi del lungometraggio che prosegue la storia del MonsterVerse. A dirigere il film ci sarà ancora una volta Adam Wingard, che ha già lavorato a Godzilla vs. Kong.

Questa è la sinossi di Godzilla vs Kong 2:

Dopo lo scontro finale di Godzilla vs Kong, continua l’avventura che mette a confronto il potentissimo Kong con il temibile Godzilla, che dovranno vedersela con una minaccia terribile capace di mettere a rischio la loro esistenza, ed anche la nostra. Il nuovo film cercherà di scavare nelle origini dei due mostri, sui misteri di Skull Island, ed andrà oltre, mentre imperversa la mitica battaglia tra questi due leggendari mostri, che saranno legati alla specie umana per sempre.

Nel cast di Godzilla vs Kong 2 ci saranno Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle, a cui si uniranno Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns e Rachel House. Il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 15 marzo 2024.

Godzilla vs. Kong è stato il quarto film del MonsterVerse, che ha iniziato il suo percorso con Godzilla del 2014, ed è proseguito con Kong: Skull Island del 2017, e con Godzilla: King of the Monsters del 2019.