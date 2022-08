Collane “intelligenti”: monitorano la tua salute

Un dispositivo utile ma anche elegante che monitora la tua salute. Un gioiello adatto a ogni occasione e uno strumento in grado di controllare le sostanze chimiche nel sudore di chi lo porta. Si tratta della collana “intelligente”. Alcuni ingegneri hanno comprovato che tale strumento può misurare la concentrazione di sodio, potassio, glucosio e idrogeno. Esso sfiora la precisione del 98,9% di misurazione.

Lo studio ha visto il coinvolgimento di pazienti sottoposti a una sessione da 30 minuti di ciclismo indoor. Successivamente a una pausa di 15 minuti fatta di reidratazione a base di bevande zuccherate. Ecco che di conseguenza i livelli di zucchero nel sudore sono aumentati. La collana “intelligente” è stata in grado di rilevare l’innalzamento. Il dispositivo è stato capace di tracciare bene i livelli di zucchero e di altre importanti sostanze chimiche.

La collana è fatta da una fibbia e da un ciondolo. Quest’ultimo sul retro ha un sensore biochimico che entrando a contatto con il collo analizza diversi altri parametri attraverso il sudore. Biomarcatori validi si possono trovare in molte condizioni diverse come infezioni o malattie e anche in lacrime, sudore, salina e urina. Oggi il gioiello è solo un prototipo e ci vorrà del tempo prima di vederla applicata. Servono ulteriori studi di approfondimento. Tali sensori potrebbero essere utilizzati in futuro anche per misurare ad esempio parametri come la glicemia. Un modo per poter migliorare la vita di quasi 400 milioni di persone nel mondo con il diabete.