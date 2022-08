Bupkis: Joe Pesci sarà nel cast della serie TV

A distanza di tre anni dalla sua ultima comparsa sullo schermo, Joe Pesci ritorna a recitare, e lo fa in Bupkis, la serie TV della piattaforma Peacock che avrà come altro protagonista Pete Davidson. Il progetto vedrà presente anche Edie Falco.

Bupkis è una serie TV commedia, con ogni puntata dalla duranta di mezz’ora, e che è basata sulla vita di Pete Davidson. Edie Falco vestirà i panni della madre di Davidson, mentre Joe Pesci sarà il nonno del protagonista.

A livello televisivo Joe Pesci si è visto fino ad ora in The Lucy Show, Half Nelson, Mezzo Pollice, ne La vita leggendaria di Ernest Hemingway, e ne I racconti della cripta. Chiaramente Joe Pesci è entrato nella storia della cinematografia per le sue partecipazioni a Quei Bravi Ragazzi, Toro Scatenato, Casinò e Mamma, ho perso l’Aereo. Grazie alla sua performance in Quei Bravi Ragazzi, in cui ha vestito i panni del mafioso italoamericano Tommy DeVito, Joe Pesci vinse nel 1991 un premio Oscar come migliore attore non protagonista.

L’ultima apparizione sullo schermo di Joe Pesci è stata quella in The Irishman di Martin Scorsese.

Potrebbe interessarti anche questa news su una produzione Peacock di prossima uscita: